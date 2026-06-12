Ufficiale

Clamoroso Lazio, arriva un altro blocco: tutto il mercato estivo a costo a zero

Clamoroso Lazio, arriva un altro blocco: tutto il mercato estivo a costo a zeroTuttoNapoli.net
Oggi alle 22:20Serie A
di Antonio Noto
Lazio, ufficiale il mercato a saldo zero: nuovi acquisti solo con cessioni.

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: la Lazio dovrà affrontare il mercato estivo con margini di manovra limitati. Attraverso un comunicato ufficiale, il club biancoceleste ha confermato di aver ricevuto dalla Commissione indipendente incaricata di verificare l’indice del costo del lavoro allargato le indicazioni sui parametri da rispettare nelle prossime operazioni di mercato. Una situazione che impone alla società una gestione attenta delle risorse economiche a disposizione.

Lazio, mercato vincolato alle cessioni: il comunicato del club

Nella nota pubblicata dalla società si legge che "la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.". Una formulazione che, di fatto, conferma l'obbligo per il club di operare senza aumentare i costi, con eventuali acquisti che saranno legati a cessioni o a operazioni in grado di garantire il rispetto dei parametri federali e il necessario equilibrio economico-finanziario.