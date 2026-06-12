Ultim'ora Calciomercato Napoli, nome nuovo in difesa: proposto Stones! Sportitalia: la risposta del club

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Stones in uscita dal Manchester City. Parte da una base di 7-8 milioni più bonus, una cifra che il Napoli avrebbe ritenuto troppo elevata

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e Alfredo Pedullà racconta un retroscena legato alla difesa: al Napoli è stato proposto John Stones, in uscita dal Manchester City. Nel corso del suo intervento sul canale YouTube personale, l'esperto di mercato ha invitato alla prudenza ma senza escludere sviluppi importanti.

Calciomercato Napoli, proposto Stones. Ma non rientra nei parametri

Pedullà si è espresso così: "Qualche giorno fa è stato proposto al Napoli Stones". Il difensore del Manchester City, però, non rientrerebbe nei parametri economici del club. "Parte da una base di 7-8 milioni più bonus", una cifra che il Napoli avrebbe ritenuto troppo elevata, preferendo concentrarsi su altri obiettivi per la difesa. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è a Mario Gila, che resta uno dei principali nomi sul taccuino azzurro nonostante le difficoltà della trattativa con la Lazio.