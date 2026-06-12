Juventus, le prime parole di Carnevali: "Torneremo protagonisti in Italia ed Europa"
"Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità". Sono queste le prime parole di Giovanni Carnevali da nuovo dirigente della Juventus. L'ex Sassuolo ha lasciato il club neroverde dopo 12 anni e - da pochissimi minuti - è stato nominato ufficialmente come nuovo amministratore delegato e direttore generale del club bianconero, che si separerà da Damien Comolli.
Carnevali-Juventus, le prime parole
"Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata - continua Carnevali -. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi". Infine la promessa ai nuovi tifosi: "Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri".
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