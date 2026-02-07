Ufficiale Hojlund, doppietta che vale tre punti: per la Lega è l'MVP di Genoa-Napoli

vedi letture

Rasmus Hojlund torna al gol in campionato dopo sette gare a secco e lo fa con una doppietta, decisiva per la vittoria del Napoli sul Genoa: è lui l'MVP della sfida dello Stadio Luigi Ferraris. L'attaccante danese è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match.

Di