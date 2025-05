Serie A, quanto vale la classifica? Più di 15mln per il Napoli! I ricavi posizione per posizione

vedi letture

Quanto vale la classifica di Serie A 2024/25? Il piazzamento in Serie A ha un impatto economico notevole per i club: circa 100 milioni di euro sono stati distribuiti solo in base alla posizione finale, pari all’11% dei proventi totali dei diritti TV. Il primo classificato ha incassato 15,7 milioni di euro, mentre il secondo e il terzo hanno ricevuto rispettivamente 13,2 e 11,3 milioni. Scendendo, il quarto posto ha portato 9,4 milioni, il quinto 8,1 e il sesto 6,9 milioni.

Dal settimo posto in giù, i premi diminuiscono gradualmente: 5,6 milioni all’ottavo, 3,8 al decimo, fino ad arrivare a 0,3 milioni al ventesimo posto. Il sistema di ripartizione si basa sulla Legge Melandri, che assegna i diritti TV per il 50% in parti uguali, il 28% in base ai risultati sportivi e il 22% al radicamento sociale. Ogni posizione può valere milioni, rendendo ogni punto in classifica economicamente strategico.

Di seguito ka distribuzione dei ricavi posizione per posizione in classifica e quanto incasseranno dunque i club che hanno preso parte al torneo '24-'25:

Napoli: 15,7 milioni di euro

Inter: 13,2 milioni di euro

Atalanta: 11,3 milioni di euro

Juventus: 9,4 milioni di euro

Roma: 8,1 milioni di euro

Fiorentina: 6,9 milioni di euro

Lazio: 5,6 milioni di euro

Milan: 5,0 milioni di euro

Bologna: 4,4 milioni di euro

Como: 3,8 milioni di euro

Torino: 3,1 milioni di euro

Udinese: 2,8 milioni di euro

Genoa: 2,5 milioni di euro

Verona: 2,2 milioni di euro

Cagliari: 1,9 milioni di euro

Parma: 1,6 milioni di euro

Lecce: 1,3 milioni di euro

Empoli: 0,9 milioni di euro

Venezia: 0,6 milioni di euro

Monza: 0,3 milioni di euro