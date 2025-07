Inter-Lookman, Gazzetta ottimista: "Romperà con l'Atalanta e rifiuterà tutte le proposte"

Avanti tutta su Lookman. L'Inter al momento non considera altre opzioni per l'attacco, secondo La Gazzetta dello Sport, forte di un'intesa contrattuale e della voglia di trasferirsi del nigeriano. L'intesa si è gonfiata giorno dopo giorno, Lookman si è promesso al club nerazzurro promettendo di potersi liberare a 40mln e rifiutando ogni altra proposta: c'è un'intesa contrattuale da cinque anni, a 4.5mln/anno con stipendio che salirebbe fino a 5mln coi bonus nell'arco del contratto, il tutto sotto Decreto Crescita.

Un accordo totale che non prevede altre destinazioni per l'attaccante, che vuole vestirsi di nerazzurro ed è pronto a rompere con l'Atalanta, a cui ha comunicato che rifiuterà l'Atletico e vuole solo l'Inter. La Dea si è già rassegnata a perderlo, ma chiede all'Inter di arrivare a metà strada tra la proposta iniziale (40mln) e la richiesta (50mln): 45mln potrebbero bastare per il via libera, anche se Ausilio-Marotta non prevedono rilanci. Intanto, Lookman al momento si trova ai box per una lesione di primo grado al gemello: stop di due-tre settimane e partenza a rilento, per la sua stagione.