Ufficiale Serie B, la Cremonese torna in A! 3-2 allo Spezia nella finale dei playoff

La Cremonese è la terza squadra promossa in Serie A dopo Sassuolo e Pisa, grazie al successo per 3-2 sul campo dello Spezia nella finale playoff. Decisivo il tecnico Giovanni Stroppa, che ritrova e supera ancora una volta Luca D’Angelo dopo la sfida Pisa-Monza di tre anni fa. Dopo lo 0-0 dell’andata, che avrebbe favorito lo Spezia per il miglior piazzamento in classifica, la gara del "Picco" ha visto protagonisti De Luca e Vazquez, quest’ultimo autore di un gol e un assist.

Il primo gol nasce da un lancio di Vazquez per De Luca, bravo a battere Gori con un tocco preciso; il secondo arriva da un pasticcio difensivo su corner, con "El Mudo" letale sotto porta. De Luca firma poi la doppietta, ma nel finale lo Spezia reagisce con due reti in un minuto firmate da Pio Esposito e Vignali. La rimonta però non basta. La Cremonese torna così in Serie A, a due anni di distanza dalla promozione ottenuta nella stagione 2021-2022.