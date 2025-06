Morata a sorpresa: "Al Milan cose mai viste nella mia carriera"

vedi letture

In prestito al Galatasaray fino al termine del 2025, l'attaccante spagnolo Alvaro Morata è tornato sull'addio ai rossoneri nell'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La situazione non stava andando così male come si diceva. Poi, però, sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera. Non mi sentivo più a mio agio, ma non mi sono pentito di vestire la maglia del Milan". Su Allegri e Tare: "Sono professionisti e spero vada tutto alla grande. Del mio futuro però non so nulla"

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).