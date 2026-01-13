Spalletti frena sullo Scudetto: "Rispetto al Napoli, la Juve deve ancora crescere"

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - "Ho visto molto bene la partita tra Inter e Napoli, sono due squadre che mi piacciono ed è stata una sfida bellissima: dobbiamo ancora crescere per essere a quei livelli, servono ancora degli step": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sui nerazzurri a quattro punti e i partenopei agganciati a quota 39, anche se entrambe le squadre hanno una gara in meno. "Vedo grande impegno e disponibilità da parte dei miei calciatori, possiamo raccattare ancora qualcosa - dichiara dopo la netta vittoria per 5-0 contro la Cremonese - e abbiamo dato continuità, anche se a tratti abbiamo avuto ancora delle piccole flessioni".

Il bianconero analizza anche i due episodi da moviola, "Per me non c'era né quello per la Cremonese, né quello per noi" dice il toscano. Kalulu fa un bilancio sui primi due mesi abbondanti con Spalletti alla guida: "Sappiamo di essere sulla buona strada e adesso ci divertiamo, siamo cresciuti e c'è maggiore sintonia in campo - spiega il difensore francese - e nelle ultime partite siamo stati anche più concreti: dobbiamo dimostrare di poter far paura ai nostri avversari". A Thuram viene chiesto se ci sono le possibilità per puntare allo scudetto: "Noi giochiamo ogni gara per vincere, proviamo a fare il meglio ogni giorno e poi vedremo dove saremo - la risposta ai microfoni di Sky - e a gennaio avremo tante partite molto importanti, comprese quelle in Champions League". (ANSA).