Stop Gudmundsson, Fiorentina in contatto col giocatore: le ultime verso il Napoli

Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha lasciato il campo anzitempo durante Islanda-Azerbaigian, facendo temere un infortunio serio. A fine gara il CT Arnar Gunnlaugsson ha parlato di una lieve distorsione alla caviglia, rimandando la diagnosi definitiva alle prossime ore. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno per capire se potrà essere a disposizione già martedì.

Intanto, da Firenze arrivano notizie rassicuranti: secondo Firenzeviola.it, lo staff medico della Fiorentina è subito entrato in contatto con l’attaccante islandese ricevendo feedback positivi sulle sue condizioni in vista anche della sfida in campionato contro il Napoli di sabato 13 settembre Gudmundsson resta quindi tra i convocati della sua Nazionale e potrebbe non saltare la sfida del 9 settembre contro la Francia, anche se la prudenza resta la linea guida.