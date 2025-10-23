Cds - Napoli, attento: Inter macchina da gol. Gran merito di Chivu nelle reti (e nei marcatori)

Sono 9 i marcatori differenti che hanno contribuito ai 27 gol di questo inizio di annata. Il meglio, invece, si è registrato una stagione fa con 10. Con una differenza, però: allora, i mattatori erano stati Thuram e Lautaro, rispettivamente 7 e 4 centri, seguiti da Calhanoglu con 2. Oggi, invece, il Toro e Tikus continuano a guidare il gruppo, rispettivamente con 6 e 5 prodezze (stesso raccolto in tandem), ma ci sono altri tre nerazzurri a quota 3, Bonny, Calhanoglu e Dumfries, e ancora altri due che hanno già festeggiato 2 volte, Dimarco ed Esposito. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.