Inter, Dumfries: "Napoli squadra forte, ma andiamo lì per vincere!"

Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter, ha parlato anche ai canali ufficiali del club nerazzurro, ricordando come è arrivato il suo gol nel 4-0 contro il Saint-Gilloise: "I calci d'angolo sono importanti, siamo forti, abbiamo giocatori alti quindi è una qualità nostra. Sono contento perché è una vittoria importante".

La mentalità vincente vi aiuta quando ci sono così tante partite?

"Tutti sapevano l’importanza di questo periodo, siamo sulla strada giusta. Vogliamo sempre vincere e questa è la strada giusta".

Era importante vincere anche perché ora avrete la sfida contro il Napoli?

"Sì, il Napoli è una squadra forte, sono i campioni d’Italia dell’anno scorso. Sarà fondamentale per noi e andiamo là per vincere".