Inter, Chivu: "Tracollo Napoli? Da allenatore e giocatore, ho capito una cosa"

Cristian Chivu ieri sera ha analizzato anche in conferenza stampa la vittoria netta della sua Inter a Bruxelles. Queste le sue principali dichiarazioni riportate da FcInterNews: "Prendo quanto di buono fatto oggi, non bisogna mai pensare al passato ma conta l'ultima partita. Mi tengo quanto di importante fatto oggi, per la prestazione e la vittoria. Sono contento di essere a 9 punti, di non aver subito gol, contento per questo gruppo che sta lavorando sodo, tanto. Tutti si sono messi a disposizione e, anche facendo qualche cambio rispetto a Roma, hanno risposto tutti bene".

Sul tracollo del Napoli: "Nella mia breve carriera da allenatore, ma anche in quella da calciatore, ho imparato che quando si ottiene una vittoria è giusto fermarsi e godersi quanto fatto di buono. Sono felice dei miei ragazzi, di non aver subito gol, che torniamo a casa con i tre punti e da domani penseremo alla prossima".