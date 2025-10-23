Osimhen show in Champions, all. Galatasaray: "75mln pagato anche poco"

II Galatasaray ha affondato il Bodo/Glimt 3-1 ieri nella terza giornata di League Phase della Champions League. Okan Buruk, allenatore dei giallorossi turchi, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta e valsa il quattordicesimo posto al momento nella classifica unica: "I piani e le idee che avevamo prima della partita si sono concretizzati in campo contro l'avversario. Nel primo tempo eravamo molto più vivi, abbiamo creato occasioni e concesso solo una chance agli avversari. Avremmo potuto segnare di più. Nel secondo tempo, con la stanchezza e le mosse dell'avversario, dopo il 3-0 ci siamo ritirati nel nostro campo, ma l'abbiamo fatto bene".

Doveroso il commento su Victor Osimhen, autore di una doppietta ed eletto MVP del match: "Oltre ai gol di Osimhen, ha avuto altre occasioni. C'è stata una situazione in cui ha passato la palla a Yunus, che avrebbe potuto segnare. I bomber tendono a concentrarsi su se stessi, vogliono segnare di più e possono essere egoisti, ma Osimhen ha pensato anche al gol del compagno. Questo dimostra che è un giocatore di squadra e quanto si prende cura del gruppo. È un attaccante molto d'elite. Guardando ai trasferimenti di questa stagione, i 75 milioni di euro dati per Osimhen sono forse normali o addirittura pochi. In Europa si pagano cifre molto più alte. Speriamo che la sua prestazione continui così".