Torino, Vanoli in bilico: smentite su Mazzarri, Cairo pensa ad un altro ex Napoli

Stando a quanto riferito da La Stampa, il Torino riflette sul futuro dell'allenatore

La panchina di Paolo Vanoli è a rischio e se non arriverà la svolta con il Monza i granata potrebbero anche dare la scossa cambiando allenatore. Stando a quanto riferito da La Stampa, il Torino riflette sul futuro dell'allenatore che dopo un'ottima partenza (la migliore degli ultimi 47 anni) è incappato in un vortice negativo e potrebbe rischiare anche l'esonero.

"L’allenatore è il meno colpevole ma la crisi va fermata", sottolinea il quotidiano. E così ecco pronte le alternative: l'ex Udinese Gabriele Cioffi è una delle prime idee in caso di esonero dell'ex Venezia. C'è anche la suggestione Maurizio Sarri, corteggiato già in estate dal club di Cairo. Occhio poi a un altro ex Juve e Lazio, ovvero Igor Tudor. Mentre trova solo smentite l’idea Walter Mazzarri.