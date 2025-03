Udinese, il rimpianto di Runjaic: "Sommer fantastico, ha tenuto in vita l'Inter"

vedi letture

Dopo più di un'ora di gioco al di sotto delle aspettative, con il gol di Solet a riaprire la partita ma senza trovare il pari, l'Udinese torna a casa a mani vuote e con una sconfitta, ma sfiorando il pareggio nel finale.Questo il commento di Kosta Runjaic, allenatore bianconero, in conferenza stampa.

Nel primo tempo fase di difficoltà, più meriti dell'Inter o demeriti dell'Udinese?

"Primo tempo così così, non abbiamo giocato bene, molti errori e loro sapevano cosa fare. Un team fantastico l'Inter, con tanta esperienza e giocatori fantastici, li abbiamo fatti avanzare facilmente. Sanno come giocare in transizione, lo fanno molto bene ma anche per il nostro atteggiamento. Nel secondo tempo ci siamo detti di non mollare, di giocare a un livello migliore, con più coraggio ed energia, ha funzionato. Abbiamo segnato e ha anche un fantastico portiere che oggi li ha tenuti in vita, abbiamo mancato tre punti".

Questa Udinese è quella che vuoi? Quella vista nel secondo tempo.

"Sì, penso che abbiamo giocato a un buon livello e coraggio nel secondo tempo, con più responsabilità e possesso palla. È una sfida ma abbiamo fatto bene, questa è la direzione. Se vuoi giocare a calcio non devi dimenticare di difendere. Ho riconosciuto il secondo tempo e anche brutte cose nel secondo tempo".