Un'altra vittoria sofferta per il Milan, Lecce battuto di misura: decisivo il nuovo acquisto

Il Milan supera il Lecce 1-0 a San Siro al termine di una gara sofferta e resta in scia dell’Inter. I rossoneri dominano il possesso ma faticano a trovare spazi contro un Lecce ordinato e compatto, rendendosi pericolosi nel primo tempo solo con una conclusione di Pulisic respinta da Falcone. La pressione è costante ma poco incisiva, con Leao e Pulisic ben controllati dalla difesa ospite.

La svolta arriva nel finale grazie alle mosse di Allegri: al 73’ entrano Fullkrug e Loftus-Cheek e il tedesco colpisce subito, segnando di testa al 76’ su cross di Saelemaekers. È il primo gol dopo nove mesi per l’ex West Ham, decisivo per evitare un altro passo falso contro una squadra di bassa classifica. Il Milan consolida così il secondo posto e allunga sul Napoli.