Un palo e Kean tengono in vita la Fiorentina: Monza avanti 2-1 all'intervallo

Fine primo tempo al Franchi, la Fiorentina è sotto 1-2 contro il Monza. Il grande ex Palladino va a caccia del primo successo da quando allena la Fiorentina proprio contro il ‘suo’ Monza e in sede di formazione regala qualche sorpresa, lanciando subito dal 1’ i nuovi arrivi Cataldi e Gosens e schierando assieme Beltran e Kean. Prima di iniziare, un minuto di silenzio in ricordo di Sven Goran Eriksson, che (anche) a Firenze ha lasciato una traccia. Poi il match inizia e la Fiorentina cerca sin da subito di portarlo dalla propria parte, almeno sul lato del possesso palla. Basta un tiro in porta per vedere il primo gol e questo arriva al 19’, quando Djuric vince un duello in area con Biraghi e batte Terracciano, sfruttando il preciso appoggio di Pereira dalla fascia destra. E alla mezz’ora i brianzoli servono il bis, capitalizzando al meglio la seconda conclusione in porta dell’intero match: gran destro dal limite di Daniel Maldini, palla all’angolino e 0-2.

Un pallone buono per i viola arriva sulla testa di Kean, ma sulla traiettoria si oppone Mari a fare da muro. E poco più tardi il Monza flirta addirittura col terzo gol: Maldini scappa via e calcia, Terracciano manda sul palo. Appena prima del recupero altri timidi segnali di Viola, con un colpo di testa di Beltran largo. Sul calcio d’angolo che segue, la zampata di Kean su sponda di Ranieri che riapre il match anche e soprattutto a livello emotivo, punteggio di 1-2 all’intervallo.