Ufficiale Verona-Juventus, le fornazioni: Motta sorprende, ancora out Douglas Luiz

Alle ore 21:00 scendono in campo Hellas Verona e Juventus, entrambe a punteggio pieno dopo i primi 90 minuti della loro Serie A, per il match che conclude il programma del 2° turno del massimo campionato italiano.

Ancora una partita partendo dalla panchina per Douglas Luiz, uno dei volti nuovi portati in bianconero da Giuntoli nel corso di questa estate, al quale Thiago Motta preferisce Fagioli in tandem con Locatelli. Sulla fascia destra esordio da titolare per il giovane bianconero Savona, che ha di recente prolungato il suo contratto passando professionista. Davanti c'è ancora la rivelazione Mbangula, nella batteria dietro Vlahovic ci sono anche Yildiz e Cambiaso. Capitano per i bianconeri c'è Gatti, di nuovo. Paolo Zanetti invece ripropone due giocatori a segno nella gara di debutto in campionato degli scaligeri come Mosquera e Livramento, nella trequarti veronese trovano posto anche Suslov e Lazovic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Juventus.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Magnani; Belhayane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera.

A disposizione: Berardi, Perilli, Frese, Faraoni, Tavsan, Mitrovic, Tengstedt, Okou, Harroui, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Cisse, Corradi, Ghilardi.

Allenatore: Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Fagioli, Locatelli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Anghelè, Rouhi.

Allenatore: Motta.