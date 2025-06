Vlahovic riparte da Allegri? In uscita dalla Juve, è un nome per il Milan: i dettagli

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora in Italia e con Massimiliano Allegri: il serbo classe 2000, infatti, è un'idea per l'attacco del Milan. Allegri, neo tecnico dei rossoneri, secondo quanto raccolto da TMW gradirebbe ritrovare la punta serba, in scadenza nel 2026 e in uscita adesso dalla Juventus.

Vlahovic dovrà drasticamente abbassare le pretese d'ingaggio (ora da 12 milioni all'ultima annata con la maglia della Juve), con lo stesso Milan che proverà a spalmarlo su più stagioni. Ad ora non c'è ancora nessuna trattativa ufficiale aperta, ma Vlahovic per il Milan di Allegri è ben più che un'idea.