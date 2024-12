Ufficiale Napoli Basket, un ritorno graditissimo: colpo Zubcic, torna dal Kuwait

La S.S. Napoli Basket comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione, con opzione per un altro anno in caso di salvezza, con Tomislav Zubcic. L’Ala croata (213cm) è nato a Zadar il 17 Gennaio 1990.

Tomislav Zubčić inizia la sua carriera al Cibona Zagabria, dove milita dal 2008 al 2013, conquistando tre campionati nazionali e una Coppa di Croazia. Nel 2012 viene scelto dai Toronto Raptors al Draft NBA. Nel 2013 si trasferisce in Lituania, vestendo la maglia del Rytas Vilnius, ma poco dopo torna in Croazia al Cedevita. Con questa squadra vince altri due campionati nazionali e due Coppe di Croazia nelle stagioni 2013/14 e 2014/15. Nel 2015/16 approda negli Stati Uniti, giocando con gli Oklahoma City Blue nella NBA D-League.

Dopo l’esperienza americana, Zubčić torna in Europa, giocando due stagioni in Russia con Avtodor Saratov e Novgorod, e in Turchia con il Trabzonspor. Nel 2017/18 si trasferisce in Germania, al Telekom Basket Bonn. L’anno successivo gioca nel campionato bosniaco con l’Igokea, e nella seconda parte della stagione si trasferisce in Spagna al Manresa. Nel 2019/20 ritorna in Russia con l’Enisey Krasnojarsk. Successivamente trascorre due stagioni in Turchia con il Tofas Bursa, mantenendo una media di 13,5 e 12,8 punti a partita in campionato e di 16,0 e 11,9 punti a gara in Basketball Champions League.

Successivamente ha giocato in Inghilterra con i London Lions, dove ha registrato 12,0 punti di media in campionato e 13,4 in EuroCup. Approda al Napoli Basket nella stagione 2023/24 chiudendo il campionato con una meda di 14,6 punti a partita e conquistando la Coppa Italia 2024. Dopo una breve esperienza in Cina al termine della scorsa stagione con l’Anhui Wenhy, ha giocato in questo scorcio di campionato in Kuwait con l’Al-Qadisiya.

A livello di Nazionale, Zubčić ha rappresentato la Croazia nelle selezioni giovanili Under 16, 18, 19 e 20, conquistando il bronzo agli Europei Under 18 e ai Mondiali Under 19 del 2009. Dal 2017 ha fatto parte della Nazionale maggiore croata.

Dichiarazione Tomislav Zubcic:

“Tornare a Napoli è come tornare a casa per Natale. Sono emozionato, ottimista e pronto a dare tutto me stesso alla squadra e ai nostri tifosi. Forza Napoli!”