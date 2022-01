A chi vuoi più bene: a Insigne o…?

Chissà quante volte l’avete pronunciata questa frase, è la domanda che tutti i genitori fanno: vuoi più bene a mamma o papà? E quante volte siete rimasti paralizzati, perché in alcuni casi la risposta mica ce l’avevate. Altre volte invece sì, anche se non sempre dicevate la verità. Ecco, ragionando sull’addio ormai imminente di Lorenzo Insigne, pronto a legarsi da giugno ai Toronto e iniziare così la sua avventura americana, mi è venuta in mente questa domanda. A quale calciatore, tra quelli più rappresentativi dell’era De Laurentiis, avete voluto bene meno di quanto ne abbiate provato per l’attuale capitano?

Non c’è nessuna malizia, è solo una curiosità personale. Uno di quei giochini che ti saltano nella testa in un nuvoloso martedì pomeriggio, giusto per stemperare la tensione per quella che è la priorità al momento: la sfida con la Juventus dell’Epifania.

Ed ho provato anch’io a partecipare a questo gioco, ho fatto un giro sui social e ne ho lette di cotte e di crude contro Insigne. Tutto legato all’emotività del momento, niente di nuovo.

Poi c’è il partito di quelli ‘l’avreste fatto tutti’ come si possa giudicare una scelta del genere da una posizione differente. Perchè se guadagno mille euro al mese e me ne offrono tre volte di più, beh ci penso eccome se ci penso. Se guadagno quelle cifre, la valutazione può anche essere differente. Ma questo non è un articolo in cui si vuol parlare dell’arido danaro. Qui si parlava di bene, di quel bene che non ci devi pensare troppo per fare una scelta. Ed è un articolo interattivo, nel senso che non ci sono risposte, non è contenuta nessuna verità, Perchè poi nessun articolo contiene la verità, ma solo opinioni quando si parla di pallone. Dovrebbero ricordarli certi scienziati, ma pure quella è storia differente.

Eccolo, il giochino. Ora io scrivo dei nomi e voi rispondete. Ora magari questa risposta sarebbe carino pure leggerla, per capire effettivamente com’è la classifica di questo bene di cui si parla. Magari potete andare a commentare sulla pagina Instagram di Tuttonapoli, così vediamo come siamo messi.

Dicevo del gioco e dei nomi. Basta chiacchiere. Funziona come con la domanda che ci facevano sempre i nostri genitori: A chi vuoi più bene: a Insigne o… E allora partiamo con qualche nome.

A chi vuoi più bene: a Insigne o Koulibaly…?

A chi vuoi più bene: a Insigne o a Mertens…?

A chi vuoi più bene: a Insigne o a Callejon…?

A chi vuoi più bene: a Insigne o a Lavezzi…?

A chi vuoi più bene: a Insigne o a Hamsik…?

A chi vuoi più bene: a Insigne o a Jorginho…?

A chi vuoi più bene: a Insigne o a Cavani…?

A chi vuoi più bene: a Insigne o a Higuain…?

A chi vuoi più bene: a Insigne o a Albiol…?

A chi vuoi più bene: a Insigne o a Maggio…?

Ci avete provato a rispondere? Vi siete fatti la vostra idea? Quante volte vince Insigne? Sarei davvero curioso di saperlo.