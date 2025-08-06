A sinistra c’è il super-talento Kevin! Sky: opzione in caso di partenza di Raspadori

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in entrata, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e la corsia offensiva di sinistra. Un colpo last minute potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato, ma sarà strettamente legato alle cessioni, in particolare a quella di Giacomo Raspadori. La sua uscita è infatti considerata fondamentale per liberare un posto in lista e permettere l’inserimento di un nuovo giocatore. Un'altra opzione per l'esterno offensivo è quella di prendere un Under.

Tra le opzioni valutate tra gli i nati dal 2003 in poi c’è un possibile ritorno di fiamma per Kevin dello Shakhtar Donetsk, valutato 35 milioni di euro. A centrocampo, invece, restano nel mirino due profili italiani: Fabio Miretti della Juventus e Yunus Musah del Milan. Su quest’ultimo sono stati ripresi i contatti, nonostante sia molto apprezzato da Allegri. La situazione è dunque evoluta rispetto a due mesi fa, e il Napoli potrebbe approfittare di eventuali spiragli per chiudere un innesto a centrocampo. A riferirlo è Sky Sport.