Flop Lucca, Simeone in gol. Repubblica: "Mercato costoso, pasticciato e confuso"

Nella notte in cui Lorenzo Lucca, arrivato per essere il vice-Lukaku di lusso da 35 milioni di euro, è tra i peggiori in campo senza dubbio, brilla chi il vice-Lukaku l'ha fatto fino al suo arrivo, Giovanni Simeone, venduto a un terzo del prezzo al Torino. Ed è inevitabile che all'indomani della sconfitta del Napoli sul campo del Torino si parli anche di mercato e, in particolar modo, del mercato degli attaccanti. Antonio Corbo su La Repubblica scrive un fondo e si sofferma proprio su questo tema:

"Occhi puntati verso il cielo bluastro di Torino, un urlo senza più speranza di ribellione e resa, “Noooo”, nella reazione di Antonio Conte c’è tutta questa partita che il Napoli non tollera, né sa spiegarsi, una serie di inciampi e contrattempi che subisce come la trama di una oscura maledizione. Avrà tempo, forza e animo per riunirsi nella sua orgogliosa identità di squadra che sapeva vincere anche giocando male. Coraggio, deve farcela, martedì c’è la Champions.

Lucca dà suo malgrado meno del suo effettivo valore, ma in un calcio cinico si finisce per pensare che è costato poco meno di 40 milioni, contro gli spiccioli lasciati da Simeone e la metà pagata dall’Atletico Madrid per il pari età Raspadori ora titolare della Nazionale. Un sabato nero come questo legittima le riflessioni sul mercato costoso, pasticciato e confuso purtroppo raccontato con molta enfasi ed ottimismo da chi l’ha diretto".