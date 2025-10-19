Iannicelli critica Simeone: "C'è mancato poco che si scusasse... Orrendo negare l'esultanza"

Il giornalista Peppe Iannicelli ha criticato sul portale "Giornaliera" la scelta dell'ex azzurro Giovanni Simeone di non esultare dopo il gol che ha deciso Torino-Napoli: "Simeone non esulta. Anzi quasi si rammarica per la rete segnata ai danni del Napoli. C'è mancato poco che il Cholito si scusasse per avere fatto bene il suo lavoro per il quale è lautamente pagato. Trovo davvero molto criticabile questo atteggiamento. Il gol è l'essenza del calcio. Per un attaccante lo scopo della vita. Per i tifosi il desiderio più agognato.

Perché sciupare un istante così raro e prezioso senza festeggiarlo con i propri tifosi? Est modus in rebus. È bello rispettare gli antichi colori senza esultanze sguaiate. È orrendo negare ai tifosi attuali la giusta esultanza per una rete tanto importante. Più che una forma di rispetto per i tifosi del Napoli, ho trovato il comportamento di Simeone un'offesa ai tifosi del Torino".