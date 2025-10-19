McTominay-Hojlund, recupero-lampo? Sensazioni opposte in vista di PSV-Napoli

Il Napoli deve fare i conti con una nuova emergenza infortuni dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato, maturata contro il Torino. Gli azzurri di Antonio Conte hanno pagato a caro prezzo le tante assenze, a cui ora si aggiungono anche quelle di Rasmus Hojlund e Scott McTominay. Come comunicato dal club ieri a ridosso della partita dell'Olimpico Grande Torino, il centrocampista scozzese ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra, con tanto di sei punti di sutura, come svelato da Antonio Conte in conferenza stampa. Situazione più lieve per l’attaccante danese, alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Tra due giorni il Napoli scenderà di nuovo in campo: McTominay e Hojlund ci saranno o no in Olanda? Stando a quanto si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con il match di Champions League contro il PSV Eindhoven ormai alle porte, è corsa contro il tempo per il loro recupero. Le sensazioni non sono positive per McTominay, che difficilmente sarà rischiato ("Dovrebbe giocare coi punti?", si domanda la Rosea), mentre per Hojlund resta uno spiraglio di speranza: il giocatore verrà valutato nelle prossime ore per capire se potrà essere a disposizione.