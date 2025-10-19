Conte, pioggia di 5 dai quotidiani: "Perché il Napoli fa fatica a creare? Una scelta non convince"

vedi letture

Napoli poco convinto e convincente quello che è andato in scena ieri a Torino e che ha portato Antonio Conte alla seconda sconfitta in questo campionato, la terza in stagione. L'allenatore salentino non riesce a cambiare le cose con le sue scelte e viene bocciato dai quotidiano. A cominciare da La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 5 in pagella: "Senza McTominay e Hojlund si ritrova privo dei migliori terminali offensivi. Ma la scelta di Spinazzola alto si rivela troppo prudente".

Si accoda il Corriere dello Sport, stesso voto e giudizio anche più pesante: "Senza Lobotka e Rrahmani, e con Politano e Buongiorno a mezzo servizio, è costretto a rinunciare anche a Hojlund e McTominay: problemi su problemi veri che lo costringono a cambiare strategia. Ma la scelta di un tridente più prudente, con Spinazzola al posto di Lang per innescare la linea a cinque, è da rivedere". Infine voto 5 a Conte anche da parte di Tuttosport: "Deve rinunciare all'ultimo a due giocatori importanti come McTominay e Hojlund, ma non è sufficiente a spiegare la fatica che fa il Napoli a creare pericoli. In difesa, poi, la sua squadra appare in difficoltà quando il Torino spinge con vari uomini".