Ufficiale Accordo Mario Rui-Napoli, il portoghese ha ottenuto alcuni giorni di permesso: i dettagli

Il terzino dopo le 36 ore di riposo concesse da Antonio Conte, ha chiesto e ottenuto un permesso.

Mario Rui, dopo le 36 ore di riposo concesse da Antonio Conte, ha chiesto e ottenuto un permesso. Il terzino portoghese - in accordo con la Società - ha ottenuto alcuni giorni di permesso fino all’11 agosto.

L'ex Empoli e Roma sarà dunque escluso dai convocati del primo impegno ufficiale degli azzurri di sabato 10 agosto, 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Modena al Maradona. Il permesso concesso a Mario Rui è un chiaro segnale di come il giocatore non rientri nei piani di Conte, per lui si sta cercando una nuova sistemazione.