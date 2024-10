ADL: "Conte tra i 5 top tecnici al mondo! Non dico nulla per scaramanzia. Su Kvaratskhelia..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di Conte e del futuro di Kvaratskhelia a Sky Sport. "Conte non ha bisogno di venire a Napoli per far sapere chi è. Tutti quanti lo abbiamo sempre considerato uno dei cinque migliori allenatori che ci sono nel mondo. Io già l'ho detto, per scaramanzia non bisogna parlare. Lasciatelo lavorare silenziosamente, la concentrazione è importante, non bisogna mai distrarsi.

Kvaratskhelia? I calciatori che sono con noi, rimarranno a Napoli finché lo desidereremo. Nel momento in cui considereremo la loro avventura terminata, abbiamo avuto casi precedenti e non ce ne siamo mai fatti un problema. Abbiamo sempre rispettato quello che un calciatore vuole fare e un giocatore deve rispettare quelli che sono i nostri investimenti".