ADL sulla Superlega: "Una fesseria! Serve torneo europeo, ma aperto a chi si qualifica sul campo!"

Nella conferenza stampa odierna, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato interrogato diffusamente anche sulla Superlega.

"Florentino mi ha invitato? Lo conosco bene, non mi ha mai contattato. Ma non sono mai stato d'accordo. Io ne faccio una questione economica, come loro, ma facendo un torneo a 12 dove inviti tu gli altri non è che hai risolto i problemi economici del calcio. Florentino ha il merito, non di aver inventato la Superlega che è una grandissima cretinata, ma di aver detto che le competizioni europee non sostengono i bilanci se non le istituzioni che governano il calcio e che dovrebbero solo svolgere un'opera di secretariato ed invece comandano e questo è un problema grosso. Da anni dico che serve un campionato europeo più equilibrato, dove non si va per estrazione da Montecarlo con le vecchie glorie. I 5 paesi più importanti sono quelli che fatturano di più, possono permettersi dei calciatori più importanti e costosi, Spagna Francia Uk Italia e Germania, bene, queste nazioni meriterebbero un campionato europeo a sè infrasettimanale, chi accede? Qui sbaglia Florentino sui 12 che poi possono invitare, tu devi dare la possibilità democratica di poter competere, se l'Udinese il Verona o la Fiorentina arrivano tra i primi 6 ha diritto a partecipare al campionato europeo! 6 per 5, 30, 29 gare secche? Sono meno le partite perché non si scontrano quelle dello stesso paese altrimenti si crea un duplicato dei campionati nazionali. Così eviti l'Europa league con 156mln di stipendi, qualcosa che non funziona, tra l'altro l'Europa League è un po' aumentata sì, ma la Champions forse no".

Come va a finire allora la Superlega? I 3 club insistono, l'Uefa ha sospeso il provvedimento per ora. "Dovrebbe prevalere il buon senso, in quel caso la cosa più auspicabile è che tutti gli attori si possano sedere intorno ad un tavolo, ma se io faccio giocare la Juventus col Crotone, che nessuno si offenda, è difficile che possa batterlo, però lei mi dirà c'è una democraticità che va rispettata, lo sport è questo, però io le rispondo che Veltroni nel '96 ha sancito che le società non sono dei club ma delle società per azioni, delle spa con bilanci e finalità lucrative. Se lei mi crea un torneo scompensato per capacità economiche, quindi poco omogeneo, lei non sta rispettando il concetto veltroniano".