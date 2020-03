Alla ricerca di quel giocatore che manca da anni

In un momento così delicato per l'Europa intera per via dell'emergenza Coronavirus il calcio, e lo sport in generale, passano in secondo piano. Il Napoli comunque è gia all'opera per pianificare la prossima stagione e resta alla ricerca di quel giocatore che manca dai tempi di Gonzalo Higuain: quel famoso bomber che fa la differenza. Nella prossima finestra estiva di calciomercato, il club azzurro si fionderà alla ricerca di un centravanti. Con la possibile partenza di Milik, sostituito numericamente da Petagna, il Napoli ha deciso di acquistare un altro bomber e sta sondando le varie alternative per il reparto offensivo.

LA TENTAZIONE SERBA - Il Napoli avrebbe già intavolato i primi discorsi con gli agenti di Luka Jovic. Anche perché Fali Ramadani, procuratore del serbo, cura gli interessi di tanti altri azzurri come Koulibaly, Maksimovic, Demme e Malcuit. I rapporti tra le parti sono ottimi, ma l'ostacolo maggiore è il prezzo. Il presidente dei Blancos Florentino Perez ha rimpolpato le casse dell'Eintracht con 60 milioni solo un'estate fa. ma Zidane gli ha concesso poco più di qualche scampolo di partita. Una situazione nella quale potrebbe inserirsi il Napoli.

DALLA SPAGNA CON FURORE - Il Betis Siviglia è garanzia di sicurezza. Proprio dal club spagnolo il Napoli solo qualche anno fa, ha pescato Fabian Ruiz: 30 milioni di euro, sembravano troppi, tanti, ma poi è esploso il talento e oggi i soldi spesi appaiono bruscolini. Il club azzurro segue con interesse Loren Moron di proprietà proprio del Betis Siviglia. Classe 1993, il centravanti andaluso fin qui si è reso protagonista di una stagione positiva con 11 gol realizzati in 29 presenze tra campionato e coppa di Spagna. Quelli di Moron sono numeri senza dubbio interessanti che hanno per l'appunto attirato l'attenzione del Napoli. Lo spagnolo ha un contratto fino al 2022, con tanto di clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

CERTI NOMI TORNANO SEMPRE - Un nome che ritorna: sullo sfondo del mercato del Napoli resta sempre Mauro Icardi. Il PSG non lo riscatterà o, se dovesse riscattarlo, sarebbe pronto a girarlo subito ad un altro club. Il rapporto con lo spogliatoio è ai minimi storici, quello con la tifoseria non è da incorniciare. La Juventus resta in prima fila, ma anche anche il club di De Laurentiis sicuramente proverà a fare la sua mossa. Più volte il patron azzurro ha avanzato un tentativo concreto, mettendo sul piatto anche un bel po' di soldi, e il chiodo fisso sembra non essere stato scacciato dalla sua mente.