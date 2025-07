Ventura: "Inter in crisi d'identità, il Milan deve ricostruire: il Napoli può aprire un ciclo"

L'ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Napoli Giampiero Ventura ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte affrontando gli ultimi temi d'attualità in Serie A: “Penso che sia un momento storico per il Napoli, può aprire un ciclo come non è capitato dopo lo scudetto vinto con Spalletti per le ragioni che conosciamo. Dico questo perchè l’Inter secondo me è in una crisi di identità, il Milan si deve ricostruire, Roma e Lazio sono due punti interrogativi.

Il Napoli ha dalla sua la continuità tecnica e il club, con convinzione, sta supportando le idee e i desideri di Conte, sono segnali estremamente forti”.