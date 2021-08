Alvino: "Koulibaly, Lozano e altri 3 non andranno in nazionale e non salteranno la Juve"

Dopo il comunicato della Lega Serie A, il club sono liberi di non inviare i propri calciatori per le gare delle proprie nazionali. Il giornalista Carlo Alvino scrive su Twitter: "Anche la Lega di A contro la Fifa. Non dovranno rispondere alle convocazioni Ounas, Koulibaly, Lozano, Ospina e Osimhen che avrebbero saltato Napoli-Juventus".

