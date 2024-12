Anguissa, Napoli non eserciterà opzione rinnovo: vuole premiarlo con un triennale

Frank quest’estate aveva un’offerta dall’Arabia da capogiro, ma dopo aver parlato con Conte è rimasto con entusiasmo.

Il Napoli vuole premiare Anguissa: pronto rinnovo triennale a tre milioni più bonus a stagione. Questa la notizia della Gazzetta dello Sport sul centrocampista camerunense: "Giocatori come Anguissa, per esempio, hanno la fila di estimatori in giro per mondo. Frank quest’estate aveva un’offerta dall’Arabia da capogiro, ma dopo aver parlato con Conte è rimasto con entusiasmo. E adesso è tornato sui livelli della stagione dello scudetto, portando anche qualcosa in più: dominante nelle due fasi, Anguissa ha aggiunto le incursioni in area che non erano mai state il suo forte.

A Napoli è felice e il Napoli è pronto a blindarlo. Premiandolo. Nel contratto di Frank in scadenza a giugno, c’è un’opzione di rinnovo biennale a favore del club. Il Napoli potrebbe esercitarlo e chiudere il discorso, ma ha scelto una strada diversa. Vuole premiare la fedeltà e il rendimento del suo centrocampista, facendolo firmare un accordo nuovo: tre anni a tre milioni più bonus a stagione".