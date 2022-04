Anguissa: "Tutti insieme possiamo ancora farcela, non ci arrendiamo. Su Spalletti e il futuro..."

Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale della Serie A parlando di presente e futuro

Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale della Serie A parlando di presente e futuro: "Scudetto? Ho un messaggio per tutta la squadra: se giochiamo tutti insieme, possiamo ancora farcela. So che i nostri tifosi saranno con noi fino alla fine e non vogliamo deluderli. Non arrendiamoci, diamo tutto in campo, poi vedremo come finirà, ma dobbiamo dare battaglia fino alla fine.

L’allenatore e i compagni sanno quanto valgo, fino a quando crederanno in me darò tutto in campo. Io e Luciano Spalletti ci assomigliamo, siamo due persone di carattere. Ci stimiamo e questo mi piace tanto, è bravo a mettersi nei nostri panni, prova a capire sempre cosa ci passa per la testa e ci stimola ogni giorno. E quando vuoi parlargli, ti ascolta. In campo quando le cose non vanno bene ci parliamo spesso, è bello quando un allenatore ti dà spazio, ti spinge poi a dare tutto.

Le statistiche e i numeri li guardo poco. Non ho segnato mai quest’anno ma ci sono così tanti calciatori forti nel Napoli, non vedo perché dovrei segnare io. Il mio compito è far giocare gli altri e mantenere l’equilibrio della squadra, fare quello che il club mi chiede. Avrei potuto già segnare quest’anno, ma non è arrivato il gol e non ci penso troppo".