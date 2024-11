Rileggi live Atalanta, Gasperini in conferenza: "Quasi perfetti, che personalità. Napoli forte, con Conte sarà competitivo"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà nella sala conferenze da Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

14.50 - Inizia la conferenza.

Partita quasi perfetta con la mossa di tenere fuori Retegui? "Si, partita quasi perfetta perchè giocare col Napoli in questo momento e in questo stadio per noi è una grande prova di personalità. La vittoria in Europa League ci ha dato più autostima e sicurezza, anche in un ambiente così difficile tiriamo fuori una prestazione del genere. Questo non può farci che piacere".

Margini di crescita? "Il nucleo è molto forte perché l'anno scorso abbiamo finto l'EL e abbiamo centrato la Champions giocando ogni tre giorni. Abbiamo perso Koop, ma sono arrivati tanti giocatori, il più veloce ad inserirsi è stato Retegui. Se riusciremo a creare un nucleo con i nuovi determinerà quanto saremo competitivi".

Atalanta da scudetto? "Mancano 27 partite, se per te l'Atalanta è da scudetto rispetto al tua opinione. Le partite però sono tutte diverse, non so se riusciremo ad avere sempre un tessuto così forte. Se riuscieremo ad allargare un po' il cerchio con altri giocatori, andremo avanti ma lo vedremo più avanti".

Quanto è importante avere un portiere e un centrale così? "Le squadre importanti hanno bisogno anche di un portiere importante. Oggi non abbiamo sofferto molto, globalmente una difesa un po' colabrodo e molt criticata, ma era solo l'inizio della stagione. Abbiamo posto rimedio e ora siamo diventati molto più concreti. Siamo stati molto precisi in fase difensiva anche quando il Napoli ha inserito altri attccante. Se difendiamo così abbiamo la speranza di essere competitivi".

Si aspettava i tanti problemi della difesa del Napoli in uscita? "Il portare il pressing è una nostra caratteristica. Giochiamo insieme da anni, abbiamo conoscenze e magari una squadra insieme da meno tempo ha bisogno di più prove. I cinque dietro difficilmente non garantiscono equiibrio alla squadra, da punto di vista tattico siamo avantaggiati dal tanto tempo che giochiamo insieme".

Cosa ha visto di diverso dal Napoli dell'anno scorso? "Le partite non si vincono per una cosa sola, non l'abbiamo vinta solo per Lookman. L'altra arma è stata fare il possesso palla nella loro metà campo. E' un insieme di cose, non solo il pressing alto. L'anno scorso il Napoli era in un momento difficile, quella partita ci ha dato un slancio per la Champions. Questo Napoli è un'altra squadra, hanno i giocatori dello scudetto più hanno inserito giocatori di valore facendo un grande mercato come Lukaku e McTominay. Questa squadra crescerà col lavoro di Conte e sarà competitivo in campionato. Col tempo Antonio inciderà ancora di più".

15.01 - Termina la conferenza.