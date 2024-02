Attenzione all'esonero di Mazzarri, il Napoli ora ci pensa prima del Barça: la situazione

L'esonero di Walter Mazzarri potrebbe clamorosamente avvenire prima della sfida di mercoledì col Barcellona, a differenza di quanto circolato nella giornata di oggi. E la pista da seguire è quella che porta a Francesco Calzona, l'ex vice di Sarri, Spalletti e Di Francesco che vi abbiamo anche presentato poche ore fa.

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano scrive su X: "Il Napoli sta seriamente pensando di esonerare l'allenatore Walter Mazzarri prima della partita di Champions League contro il Barcellona. Il Ct della Slovacchia Francesco Calzona ha già accettato l'incarico - con Marek Hamsik come parte del suo staff, come da rivelato da Matteo Moretto. La decisione finale verrà presa oggi".

