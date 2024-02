Chi è Francesco Calzona, l’ex segreto di Sarri e Spalletti che ora si è messo in proprio

Una vita da vice per l'allenatore nato a Vibo Valentia.

La panchina di Walter Mazzarri è in bilico, l'ottavo d'andata di Champions League contro il Barcellona, potrebbe decidere il futuro del tecnico a Napoli. Intanto nelle ultime ore, tra i possibili candidati, sale in pole un altro ex azzurro: Francesco Calzona. Ma chi è Calzona? Una vita da vice per l'allenatore nato a Vibo Valentia, prima secondo di Maurizio Sarri, poi di Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti. Poi l'avventura in proprio sulla panchina della Slovacchia, che ha portato pochi giorni fa alla qualficazione agli Europei in Germania della prossima estate.

La chiamata di Hamsik: Prima esperienza per lui da capo-allenatore, all'età di 55 anni, dopo aver sempre rifiutato tante proposte in passato perché era contento di ciò stava facendo. Questo fino ad un'improvvisa telefonata di Marek Hamsik, che era stato suo giocatore al Napoli con Sarri, Calzona racconta: "Ero fermo a un distributore di Arezzo, vicino a casa mia. Con Marek eravamo rimasti in contatto dai tempi di Napoli, ma non avrei mai pensato che mi domandasse: ti interessa allenare la Slovacchia? Gli ho detto: finisco di far gasolio e ci penso. In realtà l'ho richiamato già dopo dieci minuti. Era una proposta alla quale non potevo dire no..."

La carriera di Calzona: Da calciatore parte nelle serie minori della Toacana per arrivare in Serie B, dove mette insieme solo qualche presenza con l'Arezzo. Da allenatore si fa tutta la gavetta: prima in Umbria con la Castiglionese nel 2004 e poi con il Torrita in Toscana. In quel periodo non si dedica completamente al calcio, infatti fa anche il venditore ambulante di caffè. La svolta della carriera arriva nel 2007, quando Maurizio Sarri lo vuole con sé da vice allenatore dell'Avellino. Calzona diventerà il vice fidato del tecnico di Sarri, che seguirà anche al Perugia, Alessandria, Sorrento ed Empoli e Napoli, dove tornerà più avanti come secondo di Spalletti, dopo un’avventura poco fortunata a Cagliari con Di Francesco. La sua specialità: la fase difensiva, a Napoli sotto la sua gestione Koulibaly ha avuto l'esplosione e la consacrazione. Nell'agosto del 2022 ecco l'incarico da CT sulla panchina della nazionale slovacca. Dopo un iniziale scetticismo Calzona, attraverso i risultati, raggiunge il cuore della gente slovacca.