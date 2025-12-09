Gutierrez assente: lo spagnolo non si è allenato prima di Benfica-Napoli

Radio TN

Oggi alle 12:23
di Fabio Tarantino
fonte dal nostro inviato, Christian Marangio

Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno alla vigilia della gara di domani contro il Benfica. Assente nel gruppo squadra Miguel Gutierrez. Ci vorrà ancora un po' di tempo, dunque, per il ritorno in campo dell'esterno spagnolo che - come raccontato dal nostro inviato nel corso di Radio Tutto Napoli - non verrà convocato per la sfida di Champions in Portogallo. 

