Ufficiale Benfica, la seduta in vista del Napoli: out Lukebakio e altri tre

Il Benfica continua la preparazione in vista della sfida di domani in Champions League contro il Napoli, valida per la sesta giornata di League Phase , in programma domani alle 21 allo Stadio Da Luz. Di seguito il report ufficiale del club portoghese sui primi 15' di allenamento aperti alla stampa.

"José Neto, terzino sinistro campione del Mondo Under 17 , che ha esordito con la squadra B contro l'UD Oliveirense sabato 6 dicembre, ha lavorato sotto la guida di José Mourinho . Anche Rodrigo Rêgo ha preso parte alla seduta. Assenti dall'allenamento in campo, Bah, Bruma, Nuno Félix e Lukebakio si sono allenati in palestra e hanno seguito le terapie. Il difensore centrale Gonçalo Oliveira si è unito alla squadra Under 19 che partecipa alla UEFA Youth League".