Video Bolgia a Capodichino, McTominay incredulo nel pullman: “E’ incredibile!”

La sfida contro l'Atalanta di domani, non è una gara come tutte le altre: bisogna vendicare il ko dell'andata e restare in vetta alla classifica. Migliaia di tifosi del Napoli hanno atteso la squadra all'esterno dell'aeroporto di Capodichino prima della partenza per Bergamo. Alcuni azzurri hanno filmato dall'interno del pullman l'accoglienza avuta dai supporters, tra questi Scott McTominay, che incredulo ha postato le immagini in una 'storia' Instagram.