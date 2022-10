Bologna, Thiago Motta a Dazn: "Potevamo fare un punto, ma anche tre! Giocata alla pari..."

Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo la sconfitta subita sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn

Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo la sconfitta subita sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono soddisfatto della prestazione, dei ragazzi, che hanno dimostrato di essere squadra, di lottare insieme e riuscire a competere insieme contro una grande squadra come il Napoli. Torno a casa soddisfatto perché abbiamo dimostrato di voler giocare alla pari contro una squadra in gran forma. Abbiamo giocato così bene perché abbiamo fatto una settimana ottima, passa tutto dal lavoro. Abbiamo fatto tante cose bene, altre sono da migliorare. La prestazione ci dà la consapevolezza di avere un livello tale da competere con chiunque".

Cosa non è andato invece? "Questo lo analizzeremo in video, vedremo insieme. Ma la strada è quella giusta e non dobbiamo abbandonarla mai. Il gran rammarico è non aver preso un punto, ma anche tre. Giocare oggi in questo stadio non è facile per nessuno. Loro hanno fatto una buona partita, con occasioni da gol. Ma noi anche. Il rammarico è nel risultato. I ragazzi hanno tutta la libertà di sbagliare i dettagli, ma lo spirito è quello che conta e la strada è giusta".

Zirkzee con Arnautovic? "Mi metterà sempre in difficoltà così, non solo lui, tutti. Voglio avere queste difficoltà. Voglio ragazzi che lavorano duro tutti i giorni per fare partite così. Poi Arnautovic e Zirkzee possono giocare anche insieme. Sono contentissimo di avere problemi così".