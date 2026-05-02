Live Buongiorno in conferenza: "Difeso bene e potevamo vincerla! Ora mi sento meglio"

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Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Como: "Sì, siamo contenti della prestazione, secondo me abbiamo difeso bene quando c'era da difendere. Avremmo potuto vincere. Dal punto di vista personale sono contento di questa prestazione, in generale spero che la squadra finisca bene le partite che restano".

Dopo queste prestazioni ti senti di rientrare nel Napoli del futuro?

"Noi pensiamo al presente. Ci sono ancora partite da giocare, punti da conquistare, come hai detto tu la Champions non è matematica ma è da raggiungere. La partita di oggi poteva essere una svolta, in un senso o nell'altro. Noi ci concentriamo sul presente, sul lavorare al massimo".

Ha avuto delle difficoltà. Si sente al 100% ora?

"Le difficoltà capitano a tutti in carriera. La fortuna che ho avuto è stata la vicinanza dei tifosi e della famiglia, dal punto di vista personale ho continuato a dare il 100% in ogni momento. Ora mi sento bene, sono pronto ad affrontare le restanti partite".

Cos'è mancato nel primo tempo?

"Abbiamo tardato a capire dove uscire, loro poi si sono sistemati e non riuscivamo a trovare degli spazi. Nel secondo tempo nell'intervallo abbiamo messo a posto questa cosa, anche dal punto di vista fisico stavamo meglio".