Focus Calciomercato Napoli, il borsino finale: 150mln per 7 colpi! Osimhen (e non solo) fuori rosa

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Stop! E' finito il mercato estivo più incredibile dell'era De Laurentiis con al momento quasi 150mln di euro (più bonus) spesi per ben 7 acquisti. Un investimento incredibile, considerando il saldo in uscita irrisorio (meno di 20mln di euro, in attesa di capire eventuali riscatti), che non ha paragoni neanche in tutta Europa e che arriva in un anno senza le risorse Champions, dopo l'investimento da 20mln lordi per Conte stesso ed il suo staff e senza - ad oggi - neanche il ricavato di Victor Osimhen.

Il Napoli ha chiuso quest'ultima giornata con gli annuncia di McTominay per 30,5mln di euro e di Gilmour per circa 14mln di euro più circa 4mln di bonus, consegnando a Conte dunque quattro centrocampisti sulla carta titolari per appena due posti ed una sola partita a settimana. Nulla sull'esterno destro, bloccando all'ultimo il passaggio di Zerbin al Monza, una volta compreso che la situazione Osimhen non avrebbe portato ulteriore budget. Per il nigeriano resta ancora qualche giorno di speranza per il mercato arabo che resterà aperto, ma al momento è molto probabile la permanenza in tribuna fino a gennaio. Restano anche Folorunsho, chiusissimo a centrocampo e quindi destinato a far compagnia al nigeriano, mentre per Mario Rui si spera nel mercato turco perché dall'inizio dell'estate fuori dai piani di Conte. Si chiude anche il nostro appuntamento quotidiano con il borsino: appunamento a gennaio!

Di seguito il riepilogo finale al 30 agosto ore 23.59

IN ENTRATA

Popovic 100% (svincolato)

Spinazzola 100% (svincolato)

Rafa Marin 100% (a titolo definitivo per 10mln con recompra, Real Madrid)

Buongiorno 100% (a titolo definitivo per 35mln più 5 di bonus, Torino)

Neres 100% (a titolo definitivo per 28mln, Benfica)

Lukaku 100% (a titolo definitivo per 30mln più 30%, Chelsea)

McTominay 100% (a titolo definitivo per 30,5mln, Man United)

Gilmour 100% (a titolo definitivo per 14mln più 5 di bonus, Brighton)

IN USCITA

Demme 100% (svincolato)

Zielinski 100% (svincolato)

Idasiak 100% (svincolato)

Gollini 100% (fine prestito)

Traoré 100% (fine prestito)

Dendoncker 100% (fine prestito)

Vergara 100% (rinnovo prestito, Reggiana)

Zanoli 100% (prestito con obbligo condizionato a 7mln, Genoa)

Obaretin 100% (in prestito, Bari)

Sgarbi 100% (in prestito, Bari)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Vilardi 100% (in prestito, Potenza)

Cioffi 100% (in prestito, Rimini)

Ambrosino 100% (in prestito, Frosinone)

Marranzino 100% (in prestito, Cavese)

Vigliotti 100% (in prestito, Cavese)

Lindstrom 100% (in prestito per 3mln e riscatto a 22mln, Everton)

Ostigard 100% (a titolo definitivo, 7mln, Rennes)

Marchisano 100% (in prestito, Cavese)

Natan 100% (prestito oneroso a 1mln e riscatto a 9mln, Betis)

Cajuste 100% (in prestito a 1,5mln con obbligo condizionato a 13mln, Ipswich Town)

Spavone 100% (in prestito, Virtus Francavilla)

Cheddira 100% (in prestito oneroso, Espanyol)

Gaetano 100% (prestito con obbligo di riscatto a 6mln, Cagliari)

Mezzoni 100% (in prestito, Perugia)

Coli Saco 100% (in prestito, Bari)

D'Avino 100% (in prestito, Gubbio)

Iaccarino 100% (in prestito, Gubbio)

Folorunsho 0%

Osimhen 0%

Mario Rui 0%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Caprile

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rafa Marin, Buongiorno

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Olivera, Spinazzola, McTominay, Gilmour

ATTACCO: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno, Neres, McTominay, Gilmour

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Caprile, Zerbin, Ngonge, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano, Lukaku

2026 - Mario Rui, Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola,

2025 - Contini, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)