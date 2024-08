Conte ha già bocciato l'acquisto scelto da De Laurentiis?

Cyril Ngonge è in uscita dal Napoli. Piace a molti club ma non a Conte. I due si sono visti di recente. Appare chiaro che si tratti di uno dei calciatori bocciati dal tecnico. Un giocatore che De Laurentiis scelse personalmente a gennaio e per cui investì 20 milioni. Arrivò dal Verona con cui aveva segnato 11 gol in 36 presenze.

Il presidente del Napoli di lui disse: "Io non ho fatto scelte dirette, l'unica scelta diretta è Ngonge, ho detto: voglio quel ragazzo". Le sue parole sono di maggio a margine della presentazione ufficiale dei due ritiri estivi. Ma Ngonge a Napoli non ha mai avuto fortuna, d'altronde è arrivato in un periodo particolarmente complesso. Ora è sul mercato. Piace a Bologna, Fiorentina, Lazio e adesso anche alla Roma. Insomma a diversi club anche di un certo valore. A tutti ma non al Napoli. Non a Conte.