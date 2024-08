Conte-Ngonge, faccia a faccia sul futuro al Parker's: i dettagli

vedi letture

Incontro che ha messo in chiaro le necessità sia del club che quelle del ragazzo.

Giornata di incontri oggi in casa Napoli. Antonio Conte, presente all'interno del Grand Hotel Parker's, ha incontrato prima il prossimo nuovo acquisto del Napoli David Neres per un colloquio conoscitivo. Ma oltre al brasiliano, secondo quanto raccolto da Tuttonapoli.net il tecnico del Napoli ha incontrato anche Cyril Ngonge all'interno della struttura alberghiera.

Incontro che ha messo in chiaro le necessità sia del club che quelle del ragazzo. Il belga ovviamente vorrebbe trovare maggiore spazio, a Napoli oppure andando altrove per giocare con continuità, ma il Napoli da una sua eventuale cessione deve monetizzare subito per poter andare ad operare sul mercato. Bologna e Lazio, come vi stiamo raccontando in questi giorni, guardano alla finestra interessate l'evolversi della situazione.