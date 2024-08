Cds - La Roma pensa a Ngonge per sostituire Dybala

La Roma bussa alla porta del Napoli qualora partisse Dybala, direzione Arabia Saudita. Un nome che non dispiace in quel ruolo è il belga Ngonge, che Conte non ritiene adatto al suo Napoli.

Il giocatore è in uscita ed è stato accostato anche a Bologna, Fiorentina e Lazio. Tanti club sono sulle sue tracce. Ora i giallorossi. Ma la Roma lo potrebbe prendere solo in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.