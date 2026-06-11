Rizzetta: "Fondi avrebbero messo risorse importanti, ma affare non è fattibile"
L'imprenditore Matt Rizzetta ha parlato questa mattina, giovedì 11 giugno alle ore 11, nella sala stampa dell'Axum Molinari Stadium di Campobasso. Al centro dell'incontro ci saranno il presente e il futuro del Campobasso, con un focus sui progetti della società, sugli obiettivi sportivi e sulle strategie di crescita del club.
Rizzetta parla anche dell'offerta a De Laurentiis per il Napoli
"Ho sempre detto che ci sono tre piazze, una non la nomino: avrei preso in considerazione solamente due piazze, tra queste c'è Napoli per motivi strategici. Lì c'è già una realtà importante come il basket, è una città internazionale con un potenziale pazzesco. Se dovesse esserci una opportunità del genere la prenderemo in considerazione: fondi importanti avrebbero messo risorse importantissime nel Napoli, l'abbiamo approfondito e lo ritengo qualcosa di infattibile. Non ci stiamo lavorando, per correttezza e trasparenza ci metto la faccia. Potevo nascondermi e dire che non parlavamo con nessuno, sarei stato un bugiardo" ha spiegato Rizzetta.
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