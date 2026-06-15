Lukaku e Anguissa, svolta clamorosa sul futuro? Arriva l'indiscrezione

Lukaku e Anguissa, svolta clamorosa sul futuro? Arriva l'indiscrezioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 08:20In primo piano
di Fabio Tarantino
Lukaku e Anguissa, scadenza di contratto 2027, sono in bilico, ma il loro destino al Napoli non è già scritto. Allegri sarà decisivo

Non è poi così certo l'addio per Lukaku e Anguissa. In casa Napoli restano ancora da definire alcune situazioni di primo piano che potrebbero incidere sulle strategie di mercato delle prossime settimane. Tra queste figurano appunto le posizioni di Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku, attaccante particolarmente gradito a Massimiliano Allegri. Lo scrive il Cds oggi in edicola. Decisioni che saranno fondamentali per delineare il nuovo assetto offensivo della squadra.

Lukaku-Anguissa, quale futuro al Napoli?

Particolare attenzione è rivolta anche al futuro di Frank Anguissa. La permanenza del centrocampista camerunese, il cui contratto scadrà nel 2027 dopo l’esercizio da parte del Napoli dell’opzione unilaterale di rinnovo annuale, è infatti strettamente collegata alle strategie per il centrocampo. Tra i profili monitorati dal club figura Richard Ríos, centrocampista colombiano impegnato con la sua nazionale al Mondiale e attualmente in forza al Benfica. Il suo nome rappresenta una soluzione concreta soprattutto nell’eventualità di una partenza di Anguissa. Al momento, però, l’addio di Frank non appare una prospettiva scontata e il Napoli continua a valutare con attenzione tutti gli scenari prima di prendere decisioni definitive.