Lukaku e Anguissa, svolta clamorosa sul futuro? Arriva l'indiscrezione
Non è poi così certo l'addio per Lukaku e Anguissa. In casa Napoli restano ancora da definire alcune situazioni di primo piano che potrebbero incidere sulle strategie di mercato delle prossime settimane. Tra queste figurano appunto le posizioni di Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku, attaccante particolarmente gradito a Massimiliano Allegri. Lo scrive il Cds oggi in edicola. Decisioni che saranno fondamentali per delineare il nuovo assetto offensivo della squadra.
Lukaku-Anguissa, quale futuro al Napoli?
Particolare attenzione è rivolta anche al futuro di Frank Anguissa. La permanenza del centrocampista camerunese, il cui contratto scadrà nel 2027 dopo l’esercizio da parte del Napoli dell’opzione unilaterale di rinnovo annuale, è infatti strettamente collegata alle strategie per il centrocampo. Tra i profili monitorati dal club figura Richard Ríos, centrocampista colombiano impegnato con la sua nazionale al Mondiale e attualmente in forza al Benfica. Il suo nome rappresenta una soluzione concreta soprattutto nell’eventualità di una partenza di Anguissa. Al momento, però, l’addio di Frank non appare una prospettiva scontata e il Napoli continua a valutare con attenzione tutti gli scenari prima di prendere decisioni definitive.
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