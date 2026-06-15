Lukaku e Anguissa, svolta clamorosa sul futuro? Arriva l'indiscrezione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 08:20 In primo piano di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Lukaku e Anguissa, scadenza di contratto 2027, sono in bilico, ma il loro destino al Napoli non è già scritto. Allegri sarà decisivo