Allegri-Napoli, l’agente: “Nessun contatto col Milan per la risoluzione! Ad oggi è un tesserato…”

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Nessun contatto ufficiale con il Milan e situazione contrattuale ancora invariata, in attesa di eventuali sviluppi.

Giovanni Branchini, agente tra gli altri di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fare chiarezza sulla situazione dell’allenatore, promesso sposo del Napoli. Il procuratore ha ribadito come, al momento, non vi siano sviluppi concreti legati al futuro del tecnico e ha sottolineato la piena validità del contratto che lo lega ancora al club rossonero.

La posizione su Allegri e il rapporto con il Milan

“Quando si deciderà la situazione con il Milan? Quando ci sarà un contatto con la società che esprimerà le sue intenzioni. Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e, fino a prova contraria, è un tesserato del Milan, salvo eventuali e ipotetici accordi diversi da quelli attuali. Se è complicato capire con chi relazionarsi nel Milan? No, non c’è stato nessun contatto. Al limite è stato complicato il modo in cui è stato comunicato l’esonero, con un comunicato stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una PEC, come da prassi. Non c’è stato alcun contatto, quindi non c’è nessuna complicazione”.